Moskova yönetimini uyardı: İsrail vurabilir

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, katil Esed rejimine S-300 sevkinin, Rus Il-20 ölümünden sorumlu İsrail'in eylemlerine tamamen doğru ve zamanında verilmiş bir tepki olduğunu kaydederek, "Şimdi önemli olan Tel-Aviv'e, bu sistemi Suriye'ye ulaştıracak uçak ve gemileri vurmasına izin vermemek. Zira öyle bir ihtimal var. Sanırım Rus askeri yönetim, bu senaryoyu önlemek için tedbirler alacak ve İsrail'in S-300'ü yok etmeye yönelik tüm çabalar en katı ve kararlı şekilde bastırılacak" dedi.



Rusya'nın Suriye'nin Hmeymim hava üssündeki S-400 ve S-300V4 uzun menzilli füze sistemlerinin, bu sevke yönelik olası tehditleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını söyleyen Korotçenko, "S-300'ü idare edecek Suriyeli uzmanların, gereken eğitime sahip olması son derece önemli. Rus askeri uzmanlar da bu konuda Suriyelilere gereken yardımı sağlayabilecek" diye ekledi.