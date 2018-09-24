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Moskova yönetimini uyardı: İsrail vurabilir

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Rusya’nın, Suriye’ye S-300 hava savunma sisteminin sevki ve teslimi sırasında güvenlik önlemleri alması gerektiğini belirtti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:39
Moskova yönetimini uyardı: İsrail vurabilir

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, katil Esed rejimine S-300 sevkinin, Rus Il-20 ölümünden sorumlu İsrail'in eylemlerine tamamen doğru ve zamanında verilmiş bir tepki olduğunu kaydederek, "Şimdi önemli olan Tel-Aviv'e, bu sistemi Suriye'ye ulaştıracak uçak ve gemileri vurmasına izin vermemek. Zira öyle bir ihtimal var. Sanırım Rus askeri yönetim, bu senaryoyu önlemek için tedbirler alacak ve İsrail'in S-300'ü yok etmeye yönelik tüm çabalar en katı ve kararlı şekilde bastırılacak" dedi.

Rusya'nın Suriye'nin Hmeymim hava üssündeki S-400 ve S-300V4 uzun menzilli füze sistemlerinin, bu sevke yönelik olası tehditleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını söyleyen Korotçenko, "S-300'ü idare edecek Suriyeli uzmanların, gereken eğitime sahip olması son derece önemli. Rus askeri uzmanlar da bu konuda Suriyelilere gereken yardımı sağlayabilecek" diye ekledi.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:39
  1. İgor Korotçenko
  2. katil Esed rejimi
  3. S-300
  4. S-300V4
  5. S-400

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