Moskova Domodedovo Havalimanı’nda bomba paniği

Rusya’nın başkenti Moskova’da Domodedovo Havalimanı’nda uçuşa hazırlanan bir uçak gelen bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Moskova’da bulunan Domodedovo Havalimanı’nda Moskova-Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan bir uçak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gelen bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları ve bomba imha ekibi geldi. Tüm yolcular tahliye edildikten sonra uçakta arama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucu uçakta herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmazken yolcular havalimanındaki bekleme odasına alınarak bir sonraki sefere yönlendirildi.