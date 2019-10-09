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Flaş iddia! Moses Chelsea'ye dönüyor

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve yaşadığı sakatlıkla iyice formasından uzaklaşan Moses'in dönüş hazırlığı yaptığı iddia edildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
Flaş iddia! Moses Chelsea'ye dönüyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı. Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.

Transfer yasağı bulunan Maviler'in, Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı İnter'in gündemine gelmişti.

Sarı lacivertlilerin formasını toplamda 17 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcunun 5 gol ve 2 asisti bulunuyor 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
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