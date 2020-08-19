Morpa Kampüs giriş| Öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için internette yayın yapan pek çok site ve uygulama mevcut. Öğrencilerin okul derslerine destek olabilmek, veli ve öğretmenlere kaynak konusunda yardımcı olmak isteyen sitelerden biri de Morpa Kampüs. Morpa Kampüs Milli Eğitim müfredatına uygun içerikler sunarak 1.,2,3.,4.,5.,6.,7. Ve 8. sınıf öğrencilerine yardımcı oluyor.

Morpa Kampüs nedir? | Morpa Kampüs'te neler var?

Morpa Kampüs ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler tarafından kullanılmaktadır. Morpa Kampüs konu anlatımları, interaktif çalışmalar, sınavlar, etkinlikler, çözümlü soru videoları, belgeseller, deneyler ve e kütüphaneyle öğrencilere destek oluyor.

Morpa Kampüs ücretli mi?

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerine destek olmaya yardımcı olan Morpa Kampüs ücretli olarak hizmet veriyor.

Morpa Kampüs ücreti ne kadar?

Morpa Kampüs hizmeti ücretlidir. Morpa Kampüs ücreti ise 12 aylıktır. Morpa Kampüs 12 aylık ücreti 240 liradır. Morpa Kampüs ödeme seçenekleri de merak ediliyor. Morpa Kampüs müşterilerine farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Morpa Kampüs için kredi kartıyla online ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca kapıda ödeme seçeneğiyle nakit ya da kartla ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca efe/havale yöntemiyle de ödeme yapmanız mümkün.

Morpa Kampüs nasıl üye olunur? | Morpa Kampüs'e giriş

Morpa Kampüs etkinliklerinden faydalanabilmek için sisteme üye olmanız ve ödeme yapmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle morpakampus.com adresine tıklamanız gerekiyor. Sayfaya giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki “Hemen Üye Ol” linkine tıklayarak sisteme üye olabilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra gelen kodla sisteme giriş yapabilirsiniz. Aldığınız paket 12 aylıktır. Bu süre boyunca çocuğunuz sınıfına uygun materyallerden faydalanabilir.

Morpa Kampüs uygulama nasıl indirilir? | Morpa Kampüs uygulama indir

Morpa Kampüs’ü öğrenciler ve öğretmenler kullanabiliyor. Morpa Kampüs’e uygulama sayesinde hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Morpa Kampüs uygulamasını ücretsiz olarak Play Store ve App Store'dan indirebilirsiniz. Morpa Kampüs'ü ücretsiz indirdikten sonra üye olabilmek içinse ücret alınıyor.

Morpa Kampüs tabletten nasıl girilir?

Morpa Kampüs’e tabletlerle giriş yapabilirsiniz. Bunun için isterseniz interneti isterseniz de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Morpa Kampüs öğretmenler için ücretsiz mi? | Morpa Kampüs öğretmen girişi

Morpa Kampüs yalnızca öğrenciler için değil öğretmenler içinde önemli bir kaynak. Morpa Kampüs'ün öğretmenler için ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Morpa Kampüs devlet okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri için ücretsizdir. Öğretmenler yalnızca belirledikleri sınıfla ilgili kaynaklara ulaşabilir. Özel okullarda çalışan öğretmenler içinse ücret alınmaktadır. Bu aşamada özel okulla Morpa Kampüs arasında yapılan anlaşmalarla öğretmenlere kodlar verilmekte.

Morpa Kampüs deneme üyeliği giriş

Morpa Kampüs deneme üyeliği seçeneği de sunmakta. Deneme üyeliğine giriş yapabilmek için Morpa Kültür Yayınları'ndan ISBN numarası temin edilmesi gerekiyor.

Morpa Kampüs veli girişi

Veliler Morpa Kampüs’e nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Veliler sisteme çocukları adına açtıkları üyelikle giriş yapabiliyorlar.

Morpa Kampüs ücretsiz sınav çöz

Milyonlarca öğrenci ve veli Morpa Kampüs üzerinden ücretsiz sınav çözmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Morpa Kampüs üzerinden 20 dakikalık seviye belirmeme sınavı çözülmesi mümkün. Seviye belirleme sınavına giriş yapabilmek için Morpa Kampüs üyeliği şart değil. Morpa Kampüs üyesi olmayanlarda söz konusu 20 dakikalık teste “morpakampus.com/sinavseviye” üzerinden giriş yapabilir.

Morpa Kampüs yorum

Morpa Kampüs kullanan öğrenciler ve veliler sistemin çok faydalı olduğunu belirtiyor. Yapılan bazı yorumlarda ise ücretlerin fazla olduğu ifade ediliyor. Elbette bu durum kullanıcı deneyimleriyle yakından ilgili.