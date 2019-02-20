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Morolardan referandum sonrası Duterte'ye teşekkür mesajı

MİKC mesajında, normalleşme sürecinde atılan adımların sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
Morolardan referandum sonrası Duterte'ye teşekkür mesajı

ANKARA (AA) - Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Filipinler'in güneyinde 21 Ocak ve 6 Şubat'ta düzenlenen ve Moroların siyasi ve sosyal geleceğini şekillendirecek referandumun sonuçlanarak Bangsamoro Geçiş Komitesi'nin (BTA) kurulmasına ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.

MİKC'nin merkez komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kimliğimizin ve gerçek bir özerk yapıda idare hakkımızın tesisinde, Bangsamoro'nun meşru talebine inandığı için Duterte'ye teşekkürlerimizi bildiririz." ifadesi kullanıldı.

Duterte'nin BTA üyelerini tayin edeceği süreç öncesi yayımlanan mesajda, normalleşme sürecinde atılan adımların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"BTA'nın oluşturulması, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nin (ARMM) ilgasının ve geçiş sürecinin sinyallerini veriyor. ARMM'nin yerinde yeni siyasi teşekkül Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yükselecek. Geride kalmış on yıllarda arzulanan birçok şeyin başlangıcı olacak. 11054'ün (Duterte'nin yeni özerk yapı için temmuzda imzaladığı kanun) yasalaşmasıyla Başkan Duterte, bize sadece barış ve kalkınma için altın bir fırsat vermemiş ayrıca geçiş sürecinde MİKC'nin ideallerini gerçeklere dönüştürebileceği itimadını da göstermiştir.

BARMM ve BTA'nın kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet yapılarının tesis edilmesi ile bu çalışma şimdi başlamalıdır. Buna paralel, normalleşme sürecinde halihazırda atılmış adımlar ile biz daha da ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bu büyük fırsat ve Bangsamoro'nun daha parlak geleceğine ilişkin umutlar dolayısıyla Duterte'ye teşekkürlerimizi bildiririz."

Duterte'nin, BOL kapsamında kurulan BARMM'yi 3 yıl yönetecek geçici hükümetin üyelerini ilerleyen günlerde ataması bekleniyor.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor. Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak İslam hukukuna ait hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak. Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
  1. Bangsamoro
  2. Filipinler
  3. Moro İslami Kurtuluş Cephesi

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