0553 313 94 23

Morolar sandık başında

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, tarihi Moro referandumunda oyunu kullandı- İbrahim:- “Hayatımda ilk kez oy hakkımı kullanıyorum”- "Ümitvarız ve iyimseriz. Bangsamoro Organik Yasası onaylanacak. Geçiş otoritesi kurulacak"

21 Ocak 2019 Pazartesi 08:04
Morolar sandık başında

SULTAN KUDARAT (AA) - Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, tarihi Moro referandumunda oyunu kullandı.

Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'ndaki Cotabato şehrinde Bangsamoro Müslümanların geleceğini şekillendirecek referandum başladı.

MİKC Lideri İbrahim, oyunu Simuay Junction Center İlkokulu’nda kullandı. Hayatında ilk kez oy hakkını Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için kullandığını belirten İbrahim, sandık heyetince kendisine verilen formu doldurdu, parmak izini bastı ve “Bismillah” diyerek oyunu sandığa attı.

İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ümitvarız ve iyimseriz. BOL onaylanacak. Geçiş otoritesi kurulacak. BOL bizim barış ve ilerleme enstrümanımız.” dedi.

Uluslararası basının da takip ettiği İbrahim, daha sonra ilkokulun bahçesinde halka hitap etti.

Cotabato’da tansiyonun yükselebileceği konusunda haberlerin olabileceğine işaret eden İbrahim, “Nelerin meydana gelebileceği konularında biz daima hazırız. Göz korkutma ve hile olabileceği hususunda duyarlıyız." dedi.

İyimser olunması ve herkesin oy hakkını kullanması konusunda çağrıda bulunan İbrahim, “40 yıldan fazladır Moro sorununda daimi çözüm barıştır. Savaş çözüm değildir.” ifadesini kullandı.

İbrahim, “Çatışmalardan öğrendiğimiz silahlı mücadele bir opsiyon. Fakat biz her daim barışı hedefledik.” diye konuştu.

Manila hükümetinin anlaşmayı uygulayacağını belirten İbrahim, “Bu süreci biz tüm desteğimizle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa kabul edeceğiz. Yeniden müzakere sürecine dönmekten de tereddüt etmeyiz. Biz geçiş otoritesi için kararlıyız.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 08:04
  1. barış süreci
  2. Hacı Murad İbrahim
  3. MİKC
  4. Moro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    1. Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    2. O çalışanların maaşına vergi indirimi
    3. Morolar sandık başında
    4. Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    5. Su altı dünyasının kurtarıcı elleri
    6. Moro referandumunda geri sayım
    7. Tarihi referandumda Morolar oy..
    8. FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor
    9. Birçok ülkede belediye başkanları da..
    10. 'Tek tek kapılara vurup herkesi dışarı..
    11. Yunanistan'da olaylı 'Makedonya'..
    12. İsrail, İran hedeflerine havadan..
    13. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar..
    14. CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime..
    15. Katar Emiri son dakika değişikliğinin..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    17. Komşu kavgası kanlı bitti
    18. "FETÖ dolandırıcısı" zanlı Edirne'de..
    19. Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk..
    20. Suriye için kritik hafta
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp
    İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı