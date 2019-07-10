Moro'da silahsızlandırma çalışmalarının fiili başlangıcı Eylül'de

ANKARA (AA) - Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı (IDB) Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy, "Silahsızlandırma çalışmalarının fiili başlangıcı eylül ayı görülüyor. Eylülden itibaren MİKC'nin silahlarını alarak, mensuplarını yeniden topluma kazandıracak IDB mekanizmalarının çalışmalarını göreceğiz." dedi.

AA Haber Akademisinin "Moro Bangsamoro Atölyesi" başlığıyla düzenlediği panelde konuşan Büyükelçi Ulusoy, bölgenin tarihi ve bugünkü durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam dininin bölgedeki adalara 1380'de ulaştığını, Mindanao Adası'na ise 1515'te girdiğini dile getiren Ulusoy, ülkenin İspanyolların ve ABD'lilerin işgaline uğramasının ardından 1946 sonrasında bağımsızlığını kazandığını kaydetti.

Yaklaşık 110 milyonluk nüfusu bulunan Filipinler'de nüfusun 11 milyonunun Müslümanlardan oluştuğunu belirten Ulusoy, bölgede geçmişte nüfus hareketleri yaşandığını ve Mindanao’ya farklı bölgelerden yerleşenler olduğunu söyledi.

Ulusoy, 1996’dan bu yana devam eden süreçte 2014'te Kapsamlı Bangsamoro Anlaşmasının imzalandığını, bu anlaşmanın ekleri çerçevesinde silahsızlandırma başlığı altında bağımsız bir silahsızlandırma komisyonu da oluşturulduğunu ifade etti.

Bu komisyon çerçevesinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) mensuplarının silahlarından arındırılacağını belirten Ulusoy, ayrıca şahsi silahıyla bu bölgede çatışmalara katılmış kimselerin, hükümetin açıkladığı programla, silahını teslim etmesi karşılığında belli bir ödeme yapılarak sosyal güvencesinin sağlanacağını söyledi.

Ulusoy, "Silahsızlandırma çalışmalarının fiili başlangıcı Eylül ayı görülüyor. Eylülden itibaren MİKC'nin silahlarını alarak, mensuplarını yeniden topluma kazandıracak IDB mekanizmalarının çalışmalarını göreceğiz." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, şunları kaydetti:

“Yerel yönetimin MİKC’ye devri, Şubat sonunda (Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo) Duterte'nin, hükümetin açılış törenine katılmasını daha sonra da Cotabato’daki meclis açılışına katılmasını değerli ve samimi buluyoruz. Süreçle ilgili hükümet bütçesinin çıkarılmasında da dirayetli tutum sergilediğini görüyoruz. Süreç, Batılı devletler ve bölge ülkelerince yakından takip ediliyor. 2022'de yapılacak seçim (MİKC lideri) Hacı Murat ve MİKC açısından çok önemli, çünkü kararı halk iradesi verecek. Bu döneme kadar bölgeye verilecek kalkınma desteği kritik önemde, Türkiye de bu alanda farklı kurumlarıyla elinden gelen desteği sunuyor."

Ulusoy, konuşmanın ardından akademi öğrencileri ile bir araya geldi.