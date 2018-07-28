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Moro’da özgürlük sevinci

Filipin devletiyle 1970’ten sonra yaklaşık 40 yıl savaşan Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) 2012’de barış anlaşması imzalamıştı. 120 bin kişinin öldüğü çatışmalardan özerkliğe adım atılması Müslümanlar için büyük kazanım oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
Moro’da özgürlük sevinci

Filipinler’deki Müslümanların yıllar süren özgürlük mücadelesi nihayete eriyor....

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Meclisin onaylayıp kendisine sunduğu Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onayladı.

Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor. Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

MOROLAR KENDİNİ YÖNETECEK

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak Şer’i hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao’daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

ESKİ SAVAŞÇILAR POLİS OLACAK

Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek. Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

MÜSLÜMANLAR ÇOK MEMNUN

Moro Müslümanları, özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası’nın onanmasıyla geleceğine umutla bakıyor.  Morolu Ömer Hamdan, "40 yıldan fazla süren mücadelenin sonunda, çabalarımızın meyvelerini almaya başladık. Yakın bir gelecekte Bangsamoro’da barış ve kalkınma görüyoruz" dedi.

Bölgeye barış geleceğini belirten Ayşe de “Geçmiş dönemde onlarca insan evlerini, ailelerini kaybetti. Bu yeni dönemde inşallah her şey güzel olacak. Başkan Duterte’ye de çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
  1. moro
  2. Filipinler
  3. Duterte

YORUM YAZ

  • AsımAsım8 dk önce
    Allah yardımcıları olsun onlar için küçük savaş bitti büyük savaş başladı
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