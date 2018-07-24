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Hüseyin Oruç'tan Moro açıklaması: Başkan Duterte'nin imzasını bekliyoruz

Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Moro Barış Süreci ile ilgili, “Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz.” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:55
Hüseyin Oruç'tan Moro açıklaması: Başkan Duterte'nin imzasını bekliyoruz

 yeniakit.com.tr  Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Moro Barış Süreci ile ilgili, “Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz.” dedi.  

Filipinler Hükümeti ile Moro Adası’ndaki Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar son bulmak üzere. Son 10 yıldır Moro Müslümanları ile Filipinler Hükümeti arasında yürütülen barış görüşmeleri olumlu bir neticeye kavuştu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kongre Ortak Komitesi’nin barış yasasını tamamlamasının ardından, Müslümanlara özerklik veren yasayı imzalayacağını belirtti.

BAŞKAN DUTERTE’NİN İMZASINI BEKLİYORUZ

Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa ile ilgili sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz.

EMEKLİ OLMAK İSTERİM

Oruç Moro İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Hacı Murad İbrahim’in şunları dediğini aktardı:

“Hayatım mücadeleyle geçti, insan olarak emekli olmak isterim ama çok iyi biliyorum ki yapmamız gereken daha çok iş var. Azınlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz, bu nedenle Bangsamoro'da yaşayacak azınlıkların haklarına saygı gösterilecek. Bangsamoro Özerk yönetiminin başarılı olması için tüm ekibimle çok çalışacağız. Şimdi önümüzde Referandum var, 40 yıllık mücadelemizde karşılaştığımız birçok olayda olduğu gibi bunundan üstesinden geleceğiz.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:55
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  4. Duterte
  5. Hüseyin Oruç

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