Hüseyin Oruç'tan Moro açıklaması: Başkan Duterte'nin imzasını bekliyoruz

yeniakit.com.tr Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Moro Barış Süreci ile ilgili, “Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz.” dedi.

Filipinler Hükümeti ile Moro Adası’ndaki Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar son bulmak üzere. Son 10 yıldır Moro Müslümanları ile Filipinler Hükümeti arasında yürütülen barış görüşmeleri olumlu bir neticeye kavuştu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kongre Ortak Komitesi’nin barış yasasını tamamlamasının ardından, Müslümanlara özerklik veren yasayı imzalayacağını belirtti.

“BAŞKAN DUTERTE’NİN İMZASINI BEKLİYORUZ”

Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa ile ilgili sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz.”

“EMEKLİ OLMAK İSTERİM”

Oruç Moro İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Hacı Murad İbrahim’in şunları dediğini aktardı:

“Hayatım mücadeleyle geçti, insan olarak emekli olmak isterim ama çok iyi biliyorum ki yapmamız gereken daha çok iş var. Azınlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz, bu nedenle Bangsamoro'da yaşayacak azınlıkların haklarına saygı gösterilecek. Bangsamoro Özerk yönetiminin başarılı olması için tüm ekibimle çok çalışacağız. Şimdi önümüzde Referandum var, 40 yıllık mücadelemizde karşılaştığımız birçok olayda olduğu gibi bunundan üstesinden geleceğiz.”

Bangsamoro Özerk Bölgesini kuracak olan yasa Senato’dan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandı. Başkan Dutetre’nin imzasını bekliyoruz. @ihhinsaniyardim — Hüseyin Oruç (@huseyinoruc) 24 Temmuz 2018

Moro İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Hacı Murad İbrahim Özerklik yasasının kabulu sonrası ''Hayatım mücadeleyle geçti, insan olarak emekli olmak isterim ama çok iyi biliyorum ki yapmamız gereken daha çok iş var '' — Hüseyin Oruç (@huseyinoruc) 24 Temmuz 2018

Hacı Murad '' Azınlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz, bu nedenle Bangsamoro'da yaşayacak azınlıkların haklarına saygı gösterilecek''@ihhinsaniyardim — Hüseyin Oruç (@huseyinoruc) 24 Temmuz 2018

Hacı Murad '' Bangsamoro Özerk yönetiminin başarılı olması için tüm ekibimle çok çalışacağız'' @ihhinsaniyardim — Hüseyin Oruç (@huseyinoruc) 24 Temmuz 2018