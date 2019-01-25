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Moro referandumundan "evet" oyu çıktı

Referandum bölgelerinde 1 milyon 540 bin 17 "evet" oyu kullanıldı

25 Ocak 2019 Cuma 20:06
Moro referandumundan "evet" oyu çıktı

ANKARA (AA) - Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.

CNN Filipinler'in haberinde, resmi oy sayımının bu akşam sona erdiği referandum bölgelerinde 1 milyon 540 bin 17 "evet" oyu kullanıldığı bildirildi. Referandumun ilk aşamasında "hayır" oyu kullananların sayısının 198 bin 750 olduğu belirtildi.

Referandum sonuçlarına göre 36 bin 682 "evet" oyunun kullanıldığı Cotabato kenti, "Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi"ne dahil olacak. Basilan'a bağlı Isabela kenti ise 22 bin 441 "hayır" oyu çıkması nedeniyle bölge dışında kalacak.

Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumun ilk aşamasında yaklaşık 1,7 milyon seçmen oy kullandı.

- Referandumunun ikinci aşaması 6 Şubat'ta

Halk oylamasının ikinci aşaması 6 Şubat'ta düzenlenecek.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Cotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:06
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