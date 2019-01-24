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Moro referandumunda "evet" açık farkla önde gidiyor

Gayriresmi sonuçlara göre oy kullanılan 7 idari bölgenin 2'sinde "hayır" oyu, 5'inde ise "evet" oyu önde gidiyor

24 Ocak 2019 Perşembe 18:21
Moro referandumunda "evet" açık farkla önde gidiyor

ANKARA (AA) - Filipinler’in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsomoro Organik Yasası'nın (BOY) kabulü için yapılan bölgesel referandumda "evet" oylarının önde olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Maguindanao, Lanao Del Sur, bölgedeki adalar Basilan, Tawi-tawi ve Sulu ile mevcut özerk yönetim yapısı içinde yer almayan Cotabato ve Isabela şehirlerinde 21 Ocak'ta yapılan referandumda gayriresmi sonuçlara göre "evet" oyu açık ara önde görünüyor.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Maguindanao vilayetinde 9 bin 96 "hayır" oyuna karşı 599 bin 581 "evet" oyu, Lanao Del Sur vilayetinde 9 bin 735 "hayır" oyuna karşı 503 bin 420 "evet" oyu, Cotabato şehrinde 24 bin 994 "hayır" oyuna karşı 36 bin 682 "evet" oyu, Isabela şehrinde 22 bin 441 "hayır" oyuna karşı 19 bin 32 "evet" oyu, Basilan Adası'nda 6 bin 486 "hayır" oyuna karşı 147 bin 598 "evet" oyu, Tawi-tawi Adası'nda 9 bin 907 "hayır" oyuna karşı 151 bin 788 evet" oyu ve Sulu Adası'nda 163 bin 526 "hayır" oyuna karşı 137 bin 630 "evet" oyu sandıktan çıktı.

Oy kullanılan 7 idari bölgenin 2'sinde "hayır" oyu, 5'inde ise "evet" oyunun önde gittiği öğrenildi.

Halk oylamasında "evet" oyu çıkması halinde, mevcut “Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi” (ARMM) lağvedilecek ve yerine “Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi” (BARMM) kurulacak.

- BOY referandumunun ikinci aşaması 6 Şubat'ta

Sonuçlara göre, bölgelerin Bangsamoro Özerk Bölgesi kapsamında yer alıp almayacağını isteyip istemediğine dair karar verilecek halk oylamasının ikinci aşaması ise 6 Şubat'ta düzenlenecek.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Cotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:21
  1. Filipinler
  2. Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi
  3. Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi
  4. referandum

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