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Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesi

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneğince Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesinin anlatıldığı konferans düzenlendi

21 Aralık 2018 Cuma 23:26
Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesi

ANKARA (AA) - İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneğince Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesinin ele alındığı konferans düzenlendi.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki programda İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Filipinler ve Moro Müslümanlarının tarihi ve son 45 yıllık mücadelenin ardından gelen diplomatik başarılarına ilişkin sunum yaptı.

Oruç, Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni kuracak yasanın, Senatodan sonra Filipinler Temsilciler Meclisinde de onaylandığını hatırlatarak, "21 Ocak'ta yapılacak referandumla Moro Müslümanları, kimlik, zenginlik ve güçlerin paylaşımı, şeriat mahkemelerinde yargılanma ve normalleşme gibi birçok kazanım elde edecek." dedi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin 13 bin kilometrekarelik bir alanda 5 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Oruç, referandumun ardından 2022'ye kadar kademeli olarak ordudaki askerlerin terhis edilip polis gücünün kurulacağını söyledi.

Oruç, Moro Müslümanlarının cephede bileğiyle kazandığını masada teyit etmesinin, tüm Müslüman azınlıklara örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre uzaklıktaki Filipinler ülkesi İslam'ın devlet olduğu son nokta. İslam'ın ilk olarak 1380'de inşa edilen Şeyh Kerimü'l Mahdum Camisi'nin etrafında yayılarak bütün Filipinler'e ulaştığını biliyoruz." diye konuştu.

Yıllar içerisinde katliamlara uğrayan Moro Müslümanları için 1970'lerin bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Oruç, "Müslümanlar diplomatik yollarla hak sahibi olamayacaklarını anlayınca silahlı mücadeleye başladılar. Selamet Haşim liderliğinde başlayan bu hareket 35 yıllık süre içinde 300 bine yakın şehit verirken, 1,5 milyon Müslüman bölgeden göç etti." ifadelerini kullandı.

Moro Müslümanlarının 14'üncü asırdan beri bölgede varlıklarını sürdürdüğüne dikkati çeken Oruç, Mindanao Adası'nda yoğun bir Müslüman nüfus olduğunu dile getirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:26
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi
  2. İHH Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç
  3. Moro Müslümanlarının 45 yıllık mücadelesi

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