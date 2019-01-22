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Moro Müslümanları 73 yıllık tarihi zaferi kutladı!

Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanları, özerklik için en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylamasında sona geldi. Referandumdan 'Evet' çıkaran Moro Müslümanları, 73 yıllık tarihi bir zaferi sokaklara çıkarak kutladı.

22 Ocak 2019 Salı 22:27

Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanları 16. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kolonyalizm ve emperyalizme direniyor. Özerklik aşamasında en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi.

Yüzde 80 'Evet' çıktı

Özerklik için yapılan halk oylamasında gayri resmi sonuçlar belli oldu. Evet yüzde 80, Hayır yüzde 20 civarında. Resmi sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı referandumda ciddi bir adli olay yaşanmadığını bildirdi.

73 yıllık tarihi zafer sonrası sokaklara döküldüler

Referandumdan 'Evet' çıkaran Moro Müslümanları, 73 yıllık tarihi bir zaferi sokaklara çıkarak kutladı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:27
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