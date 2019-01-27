Filipinler'de kiliseye saldırı: 20 ölü 81 yaralı

Moro Müslümanları, yıllardır süregelen mücadelelerinde zafere erişti, Filipinler'de özerklik haklarını elde ettiler. Bu olayın ardından provokatörler sahneye çıktı ve Hristiyanlar hedef alındı. Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

20 ölü 81 yaralı

Yetkililer, pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis, patlamalarda yaşamını yitirenlerden 15'inin sivil 5'inin emniyet mensubu olduğunu kaydederken, yaralılardan 65'inin sivil, 16'sının emniyet mensubu olduğu bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

"Kanunlar merhamet göstermeyecek"

Filipinler basınının haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, "terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıyı Filipinler hükümetinin en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Her bir katil adalet önüne çıkarılıp demir parmaklıklar ardına konulana kadar bu alçakça suçun arkasındaki acımasız failleri dünyanın öbür ucuna kadar da olsa takip edeceğiz. Kanunlar, bu faillere merhamet göstermeyecek." diye konuştu.

Görgü tanıkları, kilisenin içinde gerçekleşen ilk patlama üzere içeridekilerin panikle girişe doğru kaçtığını, ikinci patlamanın ise bir dakika arayla, dışarıdaki emniyet güçlerinin patlamaya müdahale etmek için içeriye yöneldiği esnada, kilisenin ana girişi yakınında meydana geldiğini aktardı.

Güvenlik birimlerinin, ikinci patlamanın, park halindeki bir motosiklete yerleştirilmiş patlayıcılarla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin bir raporu incelediği kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.