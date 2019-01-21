Moro Müslümanları 13 bin sandıkta oy kullandı

Filipinler’de yaşayan Moro Müslümanlarının özerklik referandumu sorunsuz şekilde sona erdi. Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı referandumda ciddi bir adli vaka yaşanmadığını bildirdi.

13 bin sandıkta oy kullanıldı

Filipinler’in güneyinde Mindanao bölgesindeki Moro Müslümanları, yıllar süren etnik temizliğe direnerek, bugün özerklik için sandığa gitti. Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayalde, 13 bin 315 sandıktan 12 bininde sayımın devam ettiğini ve 2 milyon 165 bin insanın referanduma katıldığını açıkladı.

Tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı

Albayalde 07.00’de başlayıp öğlen 15.00’te biten seçimlerde ciddi olumsuz bir olay yaşanmadığını, sadece Lanao del Sur’da ruhsatsız tabanca taşıyan 62 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.