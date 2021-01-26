  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Morityus'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Korona Virüs

Morityus'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılama sürecine başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:58:00 -
Morityus'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Yerel basında çıkan haberlerde, aşılamaya ilk etapta sağlık sektörü çalışanlarından başlandığı, daha sonra ülke geneline yayılacağı belirtildi.

Morityus, 22 Ocak'ta Hindistan'dan 100 bin doz aşı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, 240 bin doz Pfizer-BioNtech aşısının da 15 Şubat'ta ülkeye ulaşacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 1,2 milyon nüfusa sahip Morityus'ta, salgının başından bu yana 585 kişi virüse yakalandı, bunlardan 525'i sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı Morityus'ta, geçen sene bu alandan elde edilen gelir salgın nedeniyle yüzde 69 düşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim

Bir süredir Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda gene..
Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım
Dünya

Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım

Türkiye'nin Pakistan ile kurduğu yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan Hindistan, birçok bölgede aleyhimize adımlar atıyor. Ege'de Yunanistan..
CHP'de yeni rezillik! Tecavüz edip hamile bıraktı, düşük yapması için tekme tokat dövdü
Siyaset

CHP'de yeni rezillik! Tecavüz edip hamile bıraktı, düşük yapması için tekme tokat dövdü

CHP Üyesi Nuran Y. Aksu, Antalya'nın Aksu İlçe Başkanı CHP'li Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu olaydan sonra hamile kaldığını ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay