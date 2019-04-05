Moritanyalı sendikacılara HAK-İŞ'ten eğitim

ANKARA (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden asla görmedik, görmüyoruz. Afrika'nın Afrikalılara ait olduğunu Afrika kaynaklarının, Afrika'nın imkanlarının Afrika halklarına ait olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

HAK-İŞ tarafından "Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, konfederasyonun genel merkezinde Moritanyalı ve Türk sendikacılara eğitim semineri verildi.

Programa Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) ve HAK-İŞ üyeleri katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Moritanya'nın kendileri için özel bir ülke olduğunu ve Moritanya halkının da Türk halkına yönelik sevgi, muhabbet ve sempatilerinin olduğunu bildiklerini söyledi.

CNTM'in uluslararası camiaya büyük katkıları olduğunu belirten Arslan, konfederasyonu HAK-İŞ'in bir parçası olarak gördüklerini ve CNTM'in her etkinliğini, her faaliyetini, kendi konfederasyonlarının bir faaliyeti olarak gördüklerini dile getirdi.

Arslan, "Oradaki arkadaşlarımızın hem sendikal mücadelelerini güçlendirmek, hem sendikalarına daha etkili hizmetler verebilmeleri için altyapılarının güçlendirmesi konusunda da HAK-İŞ olarak ciddi katkılarımız oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek." diye konuştu.

- "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden görmedik"

Arslan, HAK-İŞ'in, Moritanya gibi Afrika'daki 15'ten fazla ülkeyle ikili iş birliğine devam ettirdiklerini aktardı. Arslan, "Biz Afrika'yı Batılı büyük adamın gördüğü pencereden asla görmedik, görmüyoruz. Afrika'nın Afrikalılara ait olduğunu, Afrika'nın kaynaklarının, Afrika'nın imkanlarının Afrika halklarına ait olduğunun altını çiziyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye olarak da Afrikalı halkların kendi bağımsızlıklarını koruyarak, ülke kaynaklarını, ülke imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, dünyanın gelişmiş, çağdaş demokrasilerinin bu ülkelerde yerleşmesini destekleyerek, gelişmiş ülkeler ligine çıkmasını arzu ediyoruz." dedi.

Afrika'nın makus talihinin yıkılmasında Türkiye'nin de büyük çaba sarf ettiğini, pek çok Afrika ülkesiyle ilişkilerini güçlendirdiğini, daha çok yatırım ve destek sağladığını kaydeden Arslan şöyle devam etti:



"Bu, sadece ekonomik destek değil, tecrübe birikimlerimizin paylaşılması, bu ülkelere yatırımların yapılması ve karşılıklı ticaretin, iş birliğinin artırılması konusunda da ciddi açılımlar var. Burada başta TİKA olmak üzere Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarının da o ülkelerde ciddi katkı ve yatırımlarının olduğunu görüyoruz. Bize düşen, ülkelerin sendikalarıyla sendikalarının mensupları ve üyeleriyle iş birliği geliştirmek, onlara kendi tecrübelerimizi anlatmak. Bu tecrübelerle elde ettiğimiz başarıları onlarla paylaşmak, kendi ülkelerinde yeni ve başarılı hikayelerin oluşmasını sağlamalarında yardımcı olmak, onları teşvik etmek, kendi ülkelerinde özgün projelere, özgün sendikacılık anlayışlarımızı onlarla da paylaşarak, bu ülkelerde üyelerimizin mensuplarının hem imkanlarını artırmak hem ekonomik yönden kaynaklarını artırmak, hem de onların gerçekten demokrasilerine, özgürlüklerine sahip çıkacak bireyler olmaları konusunda katkı vermeye çalışıyoruz."

Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Abdellahi Camara da Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

HAK-İŞ'in yardımlarının takdire şayan olduğunu ifade eden Camara, konfederasyon yetkililerine teşekkür etti.