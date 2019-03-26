Moritanya'dan ABD'nin Golan kararına tepki

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya, ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki göstererek, uluslararası meşru hukuk gereği Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu durum genel ilkeleri düzenleyen hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının ihlali olup, bölge ve tüm dünyanın istikrarını sarsar. Moritanya, Suriye'nin hakkının tamamen arkasında durmaktadır." denildi.

Moritanya'nın uluslararası meşru hukuk gereği Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduğu ve Arap Birliği tarafından ifade edilen Arapların ortak duruşuna uygun şekilde hareket ettiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu kararı karşısında dünyadan gelen tepkileri destekledikleri ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.



