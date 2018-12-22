Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Moritanya'da üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı tartışmaları

Moritanya muhalefeti, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in üçüncü dönem adaylığının yolunu açmak için anayasanın değiştirilmesi çağrılarına tepki gösterdi

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
Moritanya'da üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı tartışmaları

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya muhalefeti, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in üçüncü dönem adaylığının yolunu açmak için anayasanın değiştirilmesi çağrılarına karşı çıktı.

Moritanya parlamentosundaki muhalif partilerden oluşan hukuk heyeti Muhalif Demokratik Kurum'dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde cumhurbaşkanının üçüncü dönem adaylığının yolunun açılması için anayasanın değiştirilmesi yönünde yükselen çağrılara tepki gösterilerek, bunun anayasayı açıkça ihlal olduğu belirtildi.

Bu çağrıların yerel bazı gruplar ya da bağımsız kişiler tarafından değil, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey yetkililer de olmak üzere iktidardaki bazı kişilerin işbirliğinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, hükümetten anayasayı ve hukuku koruması talep edildi.

Açıklamada ayrıca bu tür girişimlere son verilmesi, gerek organize eden ve gerek uygulayan tüm sorumluların takibata tabi tutulması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanına ise anayasayı ihlal eden bu propagandalara kulak asmaması çağrısında bulunuldu.

Gelecek yıl ikinci dönem cumhurbaşkanlığı süresi dolacak olan Abdulaziz, daha önce yaptığı açıklamalarda, üçüncü dönem için aday olmayacağını ancak siyasi hayatına veda etmeyeceğini duyurmuştu.

Moritanya anayasası, cumhurbaşkanının iki dönem görev yapmasını öngörüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
  1. Moritanya
  2. Novakşot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk firmaları Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edecek"
    1. "Türk firmaları Arnavutluk'un refahına..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. AK Parti'li Bostancı'dan CHP'ye..
    4. Borussia Dortmund ilk yarıyı..
    5. Fas'ta iki turistin cesedinin..
    6. New York borsası sert geriledi
    7. Zigana Dağı'nda heyelan
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Yemenli taraflar, BM'nin "ateşkes..
    12. Fransızlar isyanda: Bir günde çekip..
    13. İbrahim Kalın FETÖ'ye karşı uyardı:..
    14. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    15. Odebrecht'in Kolombiya'daki davaları
    16. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    17. ABD'den Irak'a DAEŞ için destek sözü
    18. Husilerin Hudeyde'de ateşkesi ihlal..
    19. ABD'den Irak'a "DEAŞ'la mücadelede..
    20. Bülent Turan'dan CHP'ye FETÖ tepkisi:..
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"