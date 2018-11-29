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Moritanya'da Suudi Veliaht'ın ziyaret planına tepki

Novakşot Üniversitesi öğrencileri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın pazar günü ülkeyi ziyaret edeceği haberleri üzerine gösteri düzenledi

29 Kasım 2018 Perşembe 21:45
Moritanya'da Suudi Veliaht'ın ziyaret planına tepki

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta üniversite öğrencileri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın muhtemel ziyaretine tepki gösterdi.

Novakşot Üniversitesi öğrencileri, yerel basında Bin Selman'ın pazar günü kısa süreliğine ülkeyi ziyaret edeceği ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşeceği yönünde haberler çıkması üzerine protesto gösterisi düzenledi.

Üniversitenin hukuk ve iktisat fakültelerinde düzenlenen gösterilerde öğrenciler, Bin Selman'ın "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ve Yemen'deki çocukların çektiği acıların birinci sorumlusu olduğu" yönünde sloganlar attı.

Hükümete ziyareti iptal etme çağrısı yapan öğrenciler, tüm insan hakları örgütlerini Kaşıkçı cinayetinde adalet sağlanması ve cinayete bulaşan herkesin cezalandırılması için çaba sarf etmeye davet etti.

Yerel basında çıkan haberlere karşın Bin Selman'ın Moritanya ziyaretine ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

Arjantin'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'ne katıldıktan sonra 2 Aralık'ta Moritanya'ya geçmesi beklenen Bin Selman'ın muhtemel ziyareti, ülkedeki bazı siyasiler ve aydınlar tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Söz konusu siyasi ve aydınlar, Bin Selman'ın "kendisini aklamaya çalıştığını" ifade ederek, ziyareti boykot çağrısı yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:45
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