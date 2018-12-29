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Moritanya'da öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:20
Moritanya'da öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

DAKAR (AA) - Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Kız Lisesi öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkent Novakşot'taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kız Lisesi öğrencileri, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyip oy verdi.

Öğrencilerden Sewsen Cheikh, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki eserler arasından, İstanbul Fatih'te altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan ve bir itfaiye eri tarafından yangından uzaklaştırılan bebeğin bulunduğu fotoğrafı seçti.

Cheikh, itfaiye erlerine teşekkür ederek, "Küçük bir çocuğun kurtarılması insani bir sorumluluk." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:20
  1. kız öğrenciler
  2. Moritanya
  3. yılın fotoğrafları

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