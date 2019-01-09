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Moritanya'da nefret ve aşırılık söylemine karşı miting

Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz:- "Refah elde etmenin tek yolu eğitimdir. Herkes eğitime yönelmeli. Ancak bu sayede Moritanya'yı ırkçılıktan, nefretten, siyasi suç ve aşırılıkçılıktan uzak tutabiliriz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:56
Moritanya'da nefret ve aşırılık söylemine karşı miting

DAKAR (AA) - Moritanya'da binlerce kişi ayrılıkçı ve ırkçı söylemlere karşı miting yaptı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in çağrısı üzerine devlet kurumu çalışanları ile sivil toplum kuruluşu bünyesindeki binlerce kişi, eski havalimanına yakın miting alanına kadar yürüdü.

Yürüyüş nedeniyle çarşambanın ulusal tatil ilan edilmesine ilişkin kararname yayımlandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan miting, Cumhurbaşkanı Abdulaziz'inkonuşmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz, ülkedeki medya özgürlüğüne dikkati çekerek, devletin güvenliğini tehdit eden herkesin karşısında yasaları bulacağının altını çizdi.

Mitinge katılımın çok olmasının ayrılıkçı söylemlere güzel bir cevap niteliğinde olduğunu ifade eden Abdulaziz, nefret aşılayan söylemleri teşvik edenlerin yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, Moritanya'da da sosyal farklılıklar olduğunu vurgulayan Abdulaziz, çatışmaların bu farklılıkları çözmediğine işaret etti.

Herkese eşit derecede uygulanabilir yasalar çıkardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı, "Refah elde etmenin tek yolu eğitimdir. Herkes eğitime yönelmeli. Ancak bu sayede Moritanya'yı ırkçılıktan, nefretten, siyasi suç ve aşırılıkçılıktan uzak tutabiliriz." dedi.

Abdulaziz, 2021'in Moritanya için dönüm noktası olacağına işaret ederek, katılımcılara "Hepiniz buradasınız, çünkü vatan sizi düşmanlara kulak asmamaya çağırdı." şeklinde konuştu.

- Platform çöktü

Öte yandan miting öncesi hazırlanan platformun çökmesi üzerine Ekonomi Bakanı Mohamed Ould Kembo dahil çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Miting Moritanya tarihinde ayrılıkçı söylemlere karşı yapılan en büyük gösteri olarak değerlendiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:56
  1. Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz
  2. ırkçı söylem
  3. miting
  4. Moritanya

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