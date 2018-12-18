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Moritanya'da bu yıl 5 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

18 Aralık 2018 Salı 20:13
Moritanya'da bu yıl 5 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya polisi, 2018'in başından beri ülkede göç yasalarına muhalefet eden 5 bin 91 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Moritanya Emniyet Genel Müdürü Muhammed Vild Mekt, polis teşkilatının 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, bu yılın başından beri ülke genelinde 5 bin 91 yabancı düzensiz göçmen yakalandığını belirtti.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının ülkelerine geri gönderildiğini söyleyen Mekt, göçmenlerin hangi ülkelerin vatandaşları olduğu konusuna ilişkin bilgi vermedi.

Nouadhibou kentinin son yıllarda yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenlerin rotası haline geldiği belirtiliyor. Ancak Moritanyalı yetkililer, yasa dışı yolla göç konusunda yürüttükleri güvenlik stratejisinin başarılı olduğunu savunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:13
  1. 5 bin düzensiz göçmen
  2. Moritanya

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