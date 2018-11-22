Moritanya'da Alim Yetiştirme Merkezi'nin yeniden açılması eylemi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, "Merkez Tekvin el-Ulema"nın (Alim Yetiştirme Merkezi) yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkentteki parlamento binası önünde bir araya gelen aralarında milletvekillerinin de bulunduğu eylemciler, hükümetten "Alim Yetiştirme Merkezi"ni yeniden açmasını istedi.



Söz konusu eylem, Başbakan Ahmed Salim Vild el-Beşir'in hükümetin 2019 programını sunmak için parlamentoya gelmesiyle eş zamanlı düzenlendi.

Moritanya makamları, başkanlığını, Şeyh Muhammed El-Hasan Veled Ed-Dedo'nun yaptığı, yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü Alim Yetiştirme Merkezi'nin, Novakşot'taki binalarını 24 Eylül'de kapatmıştı.

Moritanya yönetiminden kapatma gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basındaki haberlerde ülke yönetiminin, merkezi, "dini istismar etmek ve aşırıcılığı yaymakla" suçladığı ileri sürülmüştü.

Kendisini, "gerçek sorunları anlayarak onlara İslami çözümler sunmak için nitelikli bilim insanlarını hazırlamayı amaçlayan bir eğitim kurumu" olarak tanıtan merkez ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.