Moritanya'da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı

DAKAR (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen öğrenciler "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki eserleri oyladı.

Lise beşinci sınıf öğrencisi Muhammed Said, Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun bulunduğu fotoğrafı tercih etti. Said, Suriye'deki acıları yansıttığı için bu fotoğrafı seçtiğini belirtti.

Shekroun Abdel Aziz Sadıg da İstanbul Fatih'te altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan ve bir itfaiye eri tarafından yangından uzaklaştırılan bebeğin bulunduğu fotoğrafı seçerek, "Fotoğraftaki çocuk çok masum, bu yüzden tercih ettim." dedi.

Sidi Muhammed El Mustafa da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan incelemeye dair fotoğrafı seçti.

Lehbim Muhammed Semane ise tercihini "Filistin'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında çıkan olaylarda çekilen fotoğraftan yana kullandı. Semane, Filistin'in kendileri için "cesaret" demek olduğunu söyledi.

TMV Nuakşot Okulu'nda görevli Moritanyalı öğretmenler, yılın fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasını tercih etti, Türk öğretmenler farklı fotoğraflardan yana oy kullandı.