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Moritanya en büyük geleneksel balıkçılık limanını açtı

Yaklaşık 70 milyon dolara mal olan Tanit Limanı'na aynı anda 400 küçük ve orta ölçekli tekne yanaşabilecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:35
Moritanya en büyük geleneksel balıkçılık limanını açtı

DAKAR (AA) - Moritanya'da, aynı anda 400 küçük ve orta ölçekli teknenin yanaşabildiği en büyük geleneksel balıkçılık limanı hizmete açıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, başkent Nuakşot'un 60 kilometre kuzeyinde ülkenin en büyük geleneksel balıkçılık limanı olan Tanit Limanı'nın açılışını yaptı.

Yaklaşık 70 milyon dolara mal olan limana aynı anda küçük ve orta ölçekli 400 tekne yanaşabilecek. Limanda ayrıca yaklaşık 2 kilometrekarelik balık pazarı, 3 bin kilovatlık enerji kaynağı, günlük bin metreküp tatlı su üretebilen desalinasyon tesisi, soğuk odalar ve depolar, balıkçıların kalabileceği konutlar ile kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi bulunuyor.

Liman, toplam 8 bin 500 metrekare alana inşa edildi.

Dünyanın balık bakımından en zengin kıyılarından birine sahip olan Moritanya, 2017'de 360 bin ton balık ihracatı yapmıştı.

Balık ihracatı, Moritanya'nın en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:35
  1. balıkçılık limanı
  2. Moritanya

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