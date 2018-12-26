Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Morhipo.com'da Hepsiexpress ile teslimat başlıyor

Hepsiexpress ile iş birliği yapan Morhipo.com, müşterilerine çok daha hızlı bir hizmet sunmanın yanı sıra teslimatlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli bölgelerine ertesi gün randevulu teslimat seçenekleri sunacak

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:50
Morhipo.com'da Hepsiexpress ile teslimat başlıyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'dan yapılan alışverişler şimdi Hepsiexpress ile müşterilerin istedikleri gün ve zaman aralıklarında adreslere ulaşacak.

Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hepsiexpress ile iş birliği yapan şirket, müşterilerine çok daha hızlı bir hizmet sunmanın yanı sıra teslimatlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli bölgelerine ertesi gün randevulu teslimat seçenekleriyle gerçekleştirmeye başlıyor.

Bundan böyle müşteriler kargolarının teslim gününü ve zaman aralıklarını kendi diledikleri gibi belirleyebilecek. Üstelik İstanbul bölgesinde ise yapılan alışverişlerin teslimatları gün içinde gerçekleşebilecek. İstanbul için aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat seçeneklerinden faydalanan müşteriler, alışverişlerine diledikleri zaman aralıklarını tercih ederek ulaşabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, e-ticaret sektöründe müşterilerin en büyük beklentilerinden birinin hızlı kargo hizmeti olduğunu belirterek, "Morhipo.com olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırarak öncelikli ilkemiz olan Koşulsuz Müşteri Mutluluğunu sağlamak. Hepsiexpress ile yaptığımız işbirliği sayesinde müşterilerimiz alışverişlerini yaptıkları gün veya ertesi gün randevu oluşturarak kargolarını istedikleri tarih ve zaman aralıklarında alabilecek, siparişlerine çok daha hızlı ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, "Hepsiexpress olarak sektörünün öncü firmaları arasında yer alan ve marka değerini her geçen gün yukarılara taşıyan Morhipo.com ile yaptığımız iş birliğini çok önemsiyoruz. Morhipo.com'un birbirinden değerli müşterilerine siparişlerini ulaştırırken hızımız, kalitemiz ve sağladığımız güven ile her iki markanın hedeflediği müşteri memnuniyeti seviyelerine ciddi katkılar sağlamayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:50
  1. Hepsiexpress
  2. Morhipo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch Termoteknik, iki ödülün sahibi oldu
    1. Bosch Termoteknik, iki ödülün sahibi..
    2. 1957 model itfaiye aracını ilk günkü..
    3. Bahçeli: "Hulusi Akar Paşa Kuran'a,..
    4. Bahçeli: "(Binali Yıldırım'ın adaylık..
    5. Öz çocuklarını boğarak öldüren anneye..
    6. Konutta yalıtım cebi rahatlatıyor
    7. Engelliler, şehit yakınları ve..
    8. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, önemli ve..
    9. ASELSAN ile SSB arasında 500 milyonluk..
    10. Panik sürüyor! Etek giyerek kaçacaklar
    11. Osmanlı Ocaklarından Fatih Portakal’a:..
    12. Koçtaş ve Unico Sigorta'dan iş birliği
    13. "Soğuk algınlığı ve gripte..
    14. Agah Uğur, işinde başarıya ulaşmak..
    15. Dikkat! Uymayana para cezası var!..
    16. Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması
    17. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman..
    18. Siyonist zulmü devam ediyor! 8..
    19. İstanbullu işadamları yaşadı!..
    20. 1919 kitaptan yılbaşı ağacı
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler