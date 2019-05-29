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Morhipo.com'da bayram alışverişi çocuklara umut oluyor

Morhipo.com'un PaylaşTIK projesi kapsamında Ramazan Bayramı boyunca yapılan tüm alışverişler, KAÇUV, LSV Dükkan, TÇYDV ve TEGV'e destek olma imkanı sunuyor

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:28
Morhipo.com'da bayram alışverişi çocuklara umut oluyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'un "Sosyal duyarlılığı yüksek bir geleceği hep beraber yaratalım" sloganıyla başlattığı PaylaşTIK projesi kapsamında Ramazan Bayramı boyunca yapılan tüm alışverişler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), LSV Dükkan, Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) destek olma imkanı sağlıyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, PaylaşTIK projesiyle eğitim, sağlık, kadın-erkek eşitliği ve hayvan hakları alanlarında faaliyet gösteren 13 sivil toplum kuruluşu (STK) için üretilen ürünlerin gelirleri, kurumların faaliyetlerinin devamı için aktarılıyor. Ramazan Bayramı boyunca proje kapsamında en güzel hediye ise çocukların oluyor.

Morhipo.com, 10 Haziran'a kadar geçerli olacak proje kapsamında müşterilerine alışverişlerini tamamlamadan önce KAÇUV, LSV Dükkan, TÇYDV ve TEGV ürünlerini öneri olarak getiriyor.

Bu ürünleri sepetine atan müşteriler, geliri tamamen STK'lara giden bu ürünlerden birini alarak hem kendi çevrelerinde bir çocuğu güzel bir hediyeyle mutlu ediyor hem de STK'ların desteklediği çocukları sevindiriyor.

PaylaşTIK projesi kapsamında Morhipo.com'dan yapılan alışverişler ile Mor Çatı, Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı‎, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Kamer Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Panda Dükkan, Yeşilay, Mutlu Patiler, Hisar Anadolu Destek Derneği, Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı gibi 13 farklı sivil toplum kuruluşuna destek olma imkanı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:28
  1. morhipo.com

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