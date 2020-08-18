Son on yılda online hayatlarımızın merkezine oturdu. Giyim, elektronik hatta gıda alışverişleri online alışveriş sitelerinden yapılmaya başlandı. En çok tercih edilen ve arama motorunda en çok araştırılan online alışveriş sitelerinden biri de Morhipo…

Morhipo 2011 yılında Boyner Holding bünyesinde hizmete başladı. Morhipo üzerinden kadın, erkek, çocuk; giyim, ayakkabı, oyuncak, aksesuar gibi pek çok şey satılıyor. Ayrıca Morhipo market üzerinden gıda ürünlerine de ulaşmanız mümkün. Morhipo müşterilerine avantajlı fiyatlar ve sık sık indirim kampanyaları sağlıyor.

Morhipo online alışveriş nasıl yapılır?

Morhipo üzerinden pek çok markaya ait ürünü ulaşmanız mümkün. Beğendiğiniz ürünün görsellerinin yanı sıra ürün açıklamaları da sayfalarda yer alıyor. Almak istediğiniz ürünleri sepetinize eklemeniz ardından da satın alma işlemini onaylamanız alışverişin tamamlanması için yeterli.

Morhipo nasıl üye olunur?

Morhipo’dan alışveriş yaparken siteye üye olabilir ya da üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz. Siteye üye olmak isterseniz sağ üst köşede bulunan hesabım kısmına tıklayıp üye ol kısmına ulaşmanız yeterli. Morhipo yeni üyelere çeşitli indirimler sağlıyor.

Morhipo market nedir?

Son senelerde online market alışverişi de çok sık tercih edilmeye başlandı. Pek çok market online olarak müşterilerinin taleplerini alıyor ve alışverişi kapılarına kadar teslim ediyor. Bu özellik sebebiyle pandemi sürecinde online marketler daha çok ilgi görmeye başladı. Morhipo da müşterilerine market hizmeti veriyor. morhipo.com/market/ adresine girip il ve bölgenizi seçip market alışverişinizi yapabilirsiniz.

Morhipo kaç taksit yapıyor?

Morhipo üzerinden alışveriş yapacak olanlar hangi kredi kartlarına kaç taksit yapıldığını merak ediyor. Morhipo’nun 9 karta anlaşması bulunuyor. Her kart için farklı kampanyalar bulunuyor. Ancak genellikle taksit sayısı 3 ila 12 ay arasında değişiyor.

Morhipo sipariş takibi

Alışverişin ardından en çok merak edilen konuların başında ürünlerin ne zaman teslim edileceği gelir. Morhipo ana sayfasına gelip sağ üst köşede yer alan sipariş takip linkine tıkladığınızda alışverişinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Morhipo kargo kaç günde gelir?

Morhipo’dan alınan ürünler genellikle 3-5 iş günü arasında kargoya teslim ediliyor. Bazı ürünlerde ise hızlı teslimat söz konusu. Hızlı teslimat seçilen ürünler İstanbul içine 24 saatte teslim ediliyor. İstanbul dışı hızlı teslimat süresi ise 48 olarak belirtiliyor.

Morhipo iade var mı? | Morhipo değişim nasıl yapılıyor?

Morhipo’dan aldığınız ürünlerin ücretsiz değişimi yapılıyor. Bunun için iade formunu doldurmanız gerekiyor. Morhipo hesabım kısmında iade formuna doldurduktan sonra sistem size bir numara veriyor. Bu numara ile ilgili kargo şirketine ürünü teslim edebilirsiniz. İade işleminde kargo ücreti ödemenize gerek yok.