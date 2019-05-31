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Morgun satıldığı iddiaları için O müdür konuştu: "Başhekimliğin oluru var, Kumpas kurdular"

Hastane morgunun hurdacılara satılması iddiasıyla gündeme gelen İznik Devlet Hastanesi’nin Müdürü Ömer Yalavuz, "Hurda morg ve diğer hurdalar için Tespit ve Bertaraf Komisyonu kuruldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
Morgun satıldığı iddiaları için O müdür konuştu: "Başhekimliğin oluru var, Kumpas kurdular"

Hastane morgunun hurdacılara satılması iddiasıyla gündeme gelen İznik Devlet Hastanesi’nin Müdürü Ömer Yalavuz, "Hurda morg ve diğer hurdalar için Tespit ve Bertaraf Komisyonu kuruldu. Satışta Başhekimlik makamımın "oluru" var. Kumpas kurdular" dedi.


Geçtiğimiz günlerde İznik Devlet Hastanesindeki morg malzemelerinin hurdacıya satışı ile ilgili olarak yapılan habere, İznik Devlet Hastanesi Müdürü Ömer Yalavuz’dan açıklama geldi.


Ömer Yalavuz yaptığı açıklamada , “Geçtiğimiz günlerde İznik yerel basınında ve Ulusal basında yer alan şahsımı ve makamımı direk hedef alan karalayıcı, asılsız, yalanhaberlerden dolayı şahsım, makamım ve mensubu olduğum kurumumbüyük bir yara almıştır. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddianlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır. Organize olarak yerel basında ve ulusal basında çıkan yalan ve yanlış haberlerin gerçeği yansıtmadığı sağduyulu vatandaşlarımız ve bizleritanıyan mesai arkadaşlarımız tarafından da bilinmektedir


Ancak bazı siyasi güruhların da içinde olduğu organize edilen bu tiyatro oyununu kimlerin kurduğunu her kesimce malumdur. Çamur at izi kalsın, yalanı at belki tutar dönemleri çok eskilerde kalmış demode taktiklerdir. Bu anlayışlar iflas etmiştir. Artıkhaberleşme teknoloji üst seviyelerde olup yasal mevzuatlar koruyucu ve kollayıcı niteliktedir. Her söylenenin doğru,her yazılanın gerçeği yastığı anlamına gelmemektedir. Çünküyanlı basın olarak yapılan bu linç girişimi bilgisiz, belgesiz ve yalan haberden ibarettir. Resmi kurumlar yazı ile belge ile yönetilir. Belgesi olmadan yapılan haberler yalan haberdir. Haberleri doğruluğunu analiz etmeden sosyal medyada servis eden yerelde üç kişi ve Ulusal basındaki bu kuruluş hakkında İznik Cumhuriyet BaşSavcılığı’na gerekli başvurular yapılarak davaaçılmış dava sürecidevam etmektedir. Konu akibeti ile ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte ayrıca idari soruşturma da açılacaktır."dedi.



"Hedef benim ama hastaneyi yıprattılar"


12 Şubat 2018 tarihinde Başhekimliğin yazılı onayı alınarak Hurda Satış Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Ömer Yalavuz, "2015 yılında eski hastaneden yeni hastaneye taşınma esnasında getirilen hastanemiz bahçesinde boşta bulunan, hurdaya ayrılması uygun görülen, ekonomik ömrünü tamamlamış ve demirbaş kayıtları bulunmayan birçok hurda yanında, tamiri yenisinden daha pahalıya gelen ve açık bir alanda bekletilen ve hiç bir işe yaramayan paslanmış, çalışmayan 100-150 kg ağırlığındaki Morg aparatı da tüm bu hurdalar ile birlikte 12.02.2018 tarihinde Başhekimin yazılı onayı ile kurulan hurda komisyonu tarafından o günkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği hurda rayiç bedel üzerinden komisyon tarafından satışı yapılmıştır. Şahsımın bu komisyonda hiçbir görevi yoktur. Kaldı ki hurdalardan gelen maddi kazanımların da nerelere harcandığı belgeleri ile mevcuttur."diye konuştu.



İdari ceza verildi


Ancak bir çok hastanede yapılan usul ile bu şekilde yapılan hurda satış işlemlerinin daha sonra usule uygun bulunmadığını kaydeden Yalavuz, "Sadece şahsıma ve iki personelime idari ceza verilmiştir. Tespit ve bertaraf komisyonunun Başhekimlik makamımın "oluru" olmasına rağmen neden sadece tarafıma ceza verildiği anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki araştırma aşamasında olan soruşturma sonucu henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen bu konunun sosyal medyaya oradan da ulusal basına servis edilerek şahsım ve çalıştığım kurum hakkında adeta karalama kampanyası başlatılmış, adeta bir linç kumpası kurulmuştur" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
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