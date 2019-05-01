Morales'ten Trump'a Venezuela eleştirisi

ANKARA - (AA) - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki darbe girişimine verdiği desteğe işaret ederek, Washington yönetiminin Venezuela'daki hükümeti devirme amacına bir kez daha ulaşamadığını belirtti.

Morales, Twitter paylaşımında, Venezuela'da dün yaşanan darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu ima ederek, "Trump yine başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki girişime destek veren ülkeleri de eleştiren Morales, "Bazı ülkeler ne yazık ki yanlış yapıyorlar ve yanlış tarafı destekliyorlar. İddiamız her zaman barışa ve ülkelerin bağımsızlığına yönelik olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro ve Venezuela halkının arkasında olduklarını vurgulayan Morales, "Venezuela halkı, egemenliğine sahip çıkarak, kararlılığını gösterdi." ifadelerine yer verdi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.











