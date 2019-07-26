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Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde kurulan Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi (MORAL EVİ) üyeleri, spor etkinliğiyle stres attı, hoşca vakit geçirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:19
Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde kurulan Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi (MORAL EVİ) üyeleri, spor etkinliğiyle stres attı, hoşca vakit geçirdi.


Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumsal sorunla ihtiyaç alanlarının tespiti ve çözümü noktasındaki çalışmalarla dikkati çekti. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireyler için önemli çalışmalara imza attı. Yaşlıları hayata bağlayacak olan sosyal faaliyetler, bakım hizmetlerinin yanı sıra çağın hastalığı alzaymır konusunda da hem hastaları, hem hasta yakınlarını rahatlatan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi, ihtiyacını tecrübe etti.


Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı “Yaşlı Destek Programı” kapsamında Büyükşehir Belediyesince 14 Mayıs 2018 tarihinde hayata geçirilen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi(Moral Evi) hizmete alındı. 1 yıl önce kurulan merkezin hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları, düzenlenen etkinliklerle hayatın tadını çıkarmaya başladı.


Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Kavaklık Parkı’nda buluşan Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi üyeleri; yaşlılar, spor yaptı, vücut egzersizin yanı sıra yürüyüşe katıldı, voleybol oynadı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay’laEngelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi de yaşlıları, yalnız bırakmadı.


Etkinliğin sonunda merkez çalışanları ve üyeleri, parkta piknik yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:19
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