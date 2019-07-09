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Mora bürünen lavanta bahçelerinde spor keyfi

Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 85’lik kısmını karşılayan çiçek bahçesi Isparta’da, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde başlayan Lavanta Günlerine özel spor şenlikleri düzenlendi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:56
Mora bürünen lavanta bahçelerinde spor keyfi

Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 85’lik kısmını karşılayan çiçek bahçesi Isparta’da, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde başlayan Lavanta Günlerine özel spor şenlikleri düzenlendi.


Kentte bu yıl hem spor hem de kırsal turizmde farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen kırsal turizmin sporla bütünleşmesi renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla spor yapması gerektiğine vurgu yapan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bu yıl ilk kez lavanta günleri kapsamında düzenlenen sportif etkinliklerin diğer dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti.


Kuyucak köyü Lavanta günleri Kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1. Spor Şenlikleri düzenlendi. Lavanta günleri etkinliğine özel olarak Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları okçuluk gösterisi yaparken badminton sporcuları ise file yerine lavantaları kullanarak oyunlarını sergiledi.


Gösterileri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri de izledi. Etkinlikte yaklaşık 200 sporcu ile atletizm, bocce, badminton, bisiklet, dart, futbol, okçuluk, masa tenisi ve santranç branşlarında faaliyetler gerçekleştirildi.


Lavanta bahçelerini gezen yaşlısından gencine tüm vatandaşlar, hem branşlarını hem tanıma, hem de spor yapma şansı buldu.


Branş tanıtım alanını ziyaret eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sporcularla birlikte masa tenisi ve bocce oynadı. Vali Seymenoğlu, kötü alışkanlıklardan uzak durmak için çocukların, gençlerin mutlaka bir spor dalıyla uğraşmalarının önemli olacağına dikkat çekerek, ilki gerçekleştirilen faaliyetlerin Isparta’da gül ve diğer önemli dönemlerde de devam ettirileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:56
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