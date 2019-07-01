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’Mor Yaşam’ ile 789 adet hijyen paketi dağıtıldı

Türkiye’de ilk defa uygulanan “Mor Yaşam” Projesi ile cezaevindeki çocuk ve kadınlara kişisel hijyen ve bakım malzemeleri dağıtılıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
’Mor Yaşam’ ile 789 adet hijyen paketi dağıtıldı

Türkiye’de ilk defa uygulanan “Mor Yaşam” Projesi ile cezaevindeki çocuk ve kadınlara kişisel hijyen ve bakım malzemeleri dağıtılıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi cezaevinde olan kadın ve çocuklara destek oluyor. ‘Mor Yaşam’ projesi kapsamında Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzeme desteği sağlandı.


İçinde sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve daha birçok hijyen ürünün bulunduğu paketler 3’er aylık periyotlarla dağıtılıyor. Hijyen paketleri son olarak Haziran ayında Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 73 kadın ve 15 çocuk olmak üzere toplamda 88 kadın ve çocuğa verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 Yılı aralık ayında başlatılan “Mor Yaşam” Projesi kapsamında bugüne kadar 789 adet hijyen paketi dağıtılırken bundan sonraki süreçte bu desteklerin devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
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