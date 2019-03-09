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Mor kurdeleli motosikletlerini kadına şiddete karşı sürdüler

Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet sevdalısı kadınlar, motorlarına mor kurdeleler bağlayarak tur attı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:27
Mor kurdeleli motosikletlerini kadına şiddete karşı sürdüler

Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet sevdalısı kadınlar, motorlarına mor kurdeleler bağlayarak tur attı. Kadınların öncülük ettiği konvoya erkek motosiklet sürücüleri de mor kurdeleler bağlayarak destek verdi.


İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın motosiklet sürücüleri bir araya gelerek kadına şiddete karşı motorlarını sürdü. Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte motosiklet sevdalısı kadınların yanı sıra erkekler de motorlarına mor kurdeleler bağlayarak Maslak’tan Poyrazköy’e kadar motorlarını sürdü. H.O.G Bosphorus (Harley Owners Group) öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da katılarak destek verdi.



"Dünyanın en özgür ruhlu kadınları öncülüğünde toplumsal bir mesaj vereceğiz"


H.O.G Bosphorus Başkanı Oğuzhan Eryılmaz, kadına şiddete karşı farkındalık için toplandıklarını belirterek, "Motosiklet kullanmak özgürlüktür diyoruz. Biz de bugün dünyanın en özgür ruhlu kadınları öncülüğünde toplumsal bir mesaj vereceğiz. Kadın, toplumun temel bireyidir diyoruz. Çünkü kadın annedir. Kız çocuğunu da erkek çocuğunu da kadın yetiştirir. Kadına şiddet deyince aklımıza ilk önce fiziksel şiddet geliyor ama psikolojik ve ekonomik şiddet de var. Bunların karşısında tabi ki yasal yaptırımlar var, hukuki önlemler var ama daha ahlaklı, eğitimli, vicdanlı bireyler yetiştirerek bu utanç tablosunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bugün kadın Harleycilerimiz rot kaptanlarımız olacak. Biz de bütün erkekler olarak onların arkasında mor kurdelelerimizle birlikte sürüşümüzü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kadınlar asla unutmasın, 6284 hepimizin yaşam şifresi"


Etkinliğe destek vermek amacıyla katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Dünya Kadınlar Günü’nde yeni kazanacağımız haklarımızı kutlamak için buluşmak isterdik fakat Türkiye’de kadına yönelik şiddetin son aşaması olarak çokça kadın cinayeti işlenmekte. 2018 yılında 440 kadın kardeşimiz erkek şiddeti ile hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 2 ayında 74 kadın kardeşimiz hayatını kaybetti. Dünyanın yarısını oluşturuyoruz biz kadınlar ve yolların yarısını da kullanabilir kadınlar diye düşünüyoruz. O açıdan Harleyci kadın arkadaşlarımızı ayrıca kutlamak isterim. Ayrıca 6284 sayılı ‘Kadınları Şiddetten Koruma’ kanunumuz var. Onunla ilgili olarak da rozetlerimizi taktık. Kadınlar asla unutmasın, 6284 hepimizin yaşam şifresi" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:27
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