Mor halkalılar Eray Çakın'ın alçaklığından sonra kayboldu!

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Eray Çakın adlı mahluk, başörtülü olması sebebi ile Neşe Nur Akkaya adlı öğretim görevlisini hastanelik edene kadar dövdü. Mor Çatı öncülüğündeki sözde kadın savunucuları ile onlara destek veren medya, Eray Çakın'ın alçaklığından sonra tek laf etmedi.

İkiyüzlü mor çemberliler nerede?

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra kadına şiddeti bahane ederek, sokak provokasyonlarına başlayan çevreler, başörtülü bir kadın darp edilince sessiz kalarak ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Mor çemberlilerin tek amacının sapık yaşam tarzlarını topluma dayatmak olduğu yine ortaya çıktı. Sapkın yaşamı savunanların medyası ise, Neşe Nur Akkaya'ya yönelik şiddet karşısında; kör, sağır ve dilsizi oynadı.

Saldırısını kabul etti ama serbest bırakıldı!

Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında, bir kadın arkadaşı ile sohbet ederken, Eray Çakın adlı alçak tarafından, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun." ifadeleri ile rahatsız edilmişti.

Neşe Nur Akkaya, parktan kalkmayacaklarını söyleyince de Çakın fiziksel saldırıya başlamıştı. Elindeki termos ve içki şisesi ile art arda Akkaya'ya vuran Çakın, ardından da defalarca yumruk atmıştı. Genç akademisyen, aldığı darbelerle yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Eray Çakın, emniyetteki ifadesinde Akkaya'yı darp ettiğini utanmadan kabul etmişti. İslam'a olan nefreti ile Akkaya'ya saldıran alçak, serbest bırakılınca kamuoyu, Eray Çakın'ın tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.