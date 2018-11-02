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Mor Çatı ahlaksızlığı

18 yaş altında olmalarına rağmen severek ve ailelerinin rızasını alarak helalinden yuva kuran çiftlerin hapse atılmasına destek veren Mor Çatı Vakfı, kendi sitesinde ise 13 yaşındaki çocukları ‘genç kız’ olarak niteleyip alenen flört etmelerini teşvik ediyor.

02 Kasım 2018 Cuma 11:06
Mor Çatı ahlaksızlığı

Haçlı Batı ülkelerinden aldığı yüklü para yardımlarıyla Türkiye’de aile yapısını bozmak için faaliyet yürüttüğünü deşifre ettiğimiz Mor Çatı Vakfı’nın hastalıklı sapkın zihniyetini gözler önüne seriyoruz. 18 yaş altında gönül birlikteliği kurarak evlenen çiftlerin cezalandırılarak hapse atılmasını destekleyen Mor Çete’nin, ‘flört’ adı verilen nikahsız birliktelikte ise yaş kriterini 13’e kadar indirdiği ortaya çıktı. İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten Mor Çete’nin internet sitesinden irin akıyor...

Evlenirse ‘çocuk’, nikahsız yaşarsa ‘romantik ilişki’

Türkiye’de yürütülen aile ve kadın politikalarına direkt etki eden, aile konusunda atılacak her adımda ağzına bakılıp ‘ne diyecekler’ diye görüşü alınan, aile çalıştaylarında baş köşeye oturtulan Mor Çatı Vakfı’nın rezil yüzü, vakfın internet sitesi olan “morcati.org.tr”de alenen sergileniyor. İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksız ilişkilere yönlendiren Mor Çatı Vakfı’nın, sözde kadın haklarını savunmak için oluşturduğu “Flört şiddeti” başlığında, “Flört şiddeti, flörtün yeni yeni başladığı 13-23 yaş döneminde romantik ilişkilerde yaşanan şiddete işaret ediyor” deniliyor.

Çocukları istismar pençesine itecek ifadeler

‘Şiddet’ perdesinin arkasına gizlenmiş olarak küçük çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten sapkın ifadeler şöyle sürdürülüyor: “(13-23 yaş) Bu dönemde flört etmek ‘gizli’, ‘ayıp’, ‘saklanması gereken’ bir konu olarak görüldüğü için ilişki içinde şiddetle karşılaşsan bile hiç kimseyle konuşamıyor ve yalnız hissediyor olabilirsin.

Namus demek ve kıskanmak ‘şiddet’miş!

Minik çocukların nikahsız birlikteliklerini normalleştiren sapkın başlıkta Mor Çete’nin şiddet olarak tanımladığı eylem ve söylemler de dikkat çekiyor. “Bu sinyalleri tanıyarak kendini şiddetten koruyabilirsin” denilerek sözde şiddete çatılandırılan ifadeye örnek olarak “Kız gibi” demek gösteriliyor. Mor Çatı’ya göre, “Erkek sevgilisini korumalı ve kıskanmalıdır” düşüncesi de şiddetin ipucu. ‘Namus korumak’ ifadesini de şiddetle özdeşleştiren Batı beslemesi Mor Çatı Vakfı, sapkın homolara ve travestilere karşı tutum sergilenmesini ilişkilerin güvenli olmadığının delili olarak yansıtıyor.

Batı besliyor çete semiriyor

İlköğretim çağındaki çocukları ahlaksızlığın ve cinsel istismarların pençesine iten sapkın Mor Çete’nin Haçlı Batı ülkelerinden aldığı yüklü para yardımlarıyla Türkiye’de aile yapısını bozmak için faaliyet yürüttüğünü de Akit deşifre etti. Feminist kılıf altında çalışan ‘Mor Çete’ AB fonları, Hollanda Kraliyeti ve İsveç Konsolosluğu’nun paralarıyla yol alıyor. Avrupa Birliği, sadece “Sivil Düşün Projesi” karşılığında Mor Çatı’ya 399 bin 786 TL para aktardı. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Başkonsolosluğu da Mor Çatı’ya parasal destek sağladı. Mor Çete’nin 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL iken 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldi. Akit’in maskesini düşürdüğü Mor Çatı Vakfı, gazetemizin susturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar ile Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:06
  1. İstanbul
  2. Mor Çatı Vakfı
  3. Mor Çete

YORUM YAZ

  • DocDoc52 dk önce
    pedofil bati
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    18 yaşından küçük kız çocuğukiminle evlendiriliyor ona bakmak lazım. Yaşıtı ile mi yoksa 50 yaşındaki adamla mı.Gördüğümüz örnekler hep yaşlı başlı adamlarla evlendirilen çocuklar. Zaten yukarıdaki yazıdaki gibi seslerde buradan yükseliyor.
  • talha velidtalha velid1 sa önce
    bu tür dernekler neden hala faaliyetlerini sürdürüyor. bunların amacı kadını falan korumak değil aileyi dağıtmak...
  • engineerengineer1 sa önce
    sn yazar, ab uyum yasalarıyla böyle, işine gelirse.. git derdini ab uyum yasaları ile ilgili fasılları açan mütedeyyin yöneticilere anlat.
  • Kadir almazKadir almaz1 sa önce
    Bu duyarlılığınızdan dolayı Allah sizlerden razı olsun
  • cavit sağlamcavit sağlam1 sa önce
    çok şükür; televizyonlar bas bas bağırıp kadına şiddet var diye ortalığı yıkıp geçiyor, bu tür dernekler de bu haberlerden besleniyor. oysaki bunların amacı ne kadın ne erkek,amaçları türk aile yapısını bozmak. kadın a değil, insana , hayvana ve de tabiattaki her türlü canlıya yapılan şiddete karşıyım.
  • ahmet yıldızahmet yıldız1 sa önce
    İsminde kadın geçiyor diye bu tür dernekler neden yeterince denetlenmiyor, hangi fonlardan besleniyor, kime hizmet ediyor. araştırıp bulmaları çok zor değil.
  • ekremekrem1 sa önce
    '18 yaş altında olmalarına rağmen severek ve ailelerinin rızasını alarak' yahu ne sevmesi ne rızası 18 yaşında ki kızlarla bir konuşun aklı bir karış havada bildiğin çocuklar.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Niye acilen kapatılmıyor. Dernek yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıyor.
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