’Mor beyin’ kararı yakında Yargıtay Dergisi’nden açıklanacak

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız, ’mor beyin’le ilgili alınan kararın yakında Yargıtay Dergisi’nden açıklanacağını ifade etti.

Yargıtay faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı değerlendirme ve 2019 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda masaya yatırılan konulardan biri de suçsuz kişilerin telefonuna Bylock yükleyen ’mor beyin’ uygulaması oldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız mor beyinle ilgili alınan kararın yakında açıklanacağını ifade ederek, “Bylock’un şöyle bir özelliği var sadece örgüt mensuplarının haberleşebilecekleri bir haberleşme sistemine dönüştürülmesi, sadece bu örgüte mensup olan kişilerin bu haberleşme ağını kullandıkları tespit edildi ve biz de bunu bir delil olarak kullandık. Fakat bu teknoloji daha da detaylandırıldı ve mor beyin denilen husus ilk kararlar alınınca söz konusu değildi. Bundan sonra bir karar verdik; yeni gelişen durumu izah ettik ve yakında Yargıtay Dergisi’nde bu karar yayınlanacaktır” dedi.

Başkan Yıldız, kullanılan telefonlarda Bylock ile bağlantı yapılmak istenmese bile mor beyin uygulaması ile yapılan görüşmenin Bylock’un sisteminde bir sinyal oluşturduğunu ifade ederek,“Bu yönlendirme ile Bylock’a giriş yapıyor gibi bir durum söz konusu idi. Delil olma noktasında her Bylock kaydının delil olamayacağını ancak, user-ID numarası almış olanların bu sistem içerisine girebildikleri ve haberleşme imkanına kavuştuklarını tespit etmiş olduk ve delil olarak değerlendirdik. User-ID numarası alması, üye olmasını gösterebilir ancak bunda da bir kesinlik yok. Telefonunu başkası almış kullanmış, onun adına birisi telefon almış, telefonu geçici olarak başkasında kalmışsa, bunların da tabi araştırılması gerekiyor. Yöneticilik ve etkin pozisyonun belirlenmesi için de konuşmanın içerisinin belirlenmesi gerekiyor. İçerikler tespit edildikçe örgüt ile ilgili haberleşmeleri, birbirleri ile dayanışmaları, telkinleri ve yargı ile ilgili hangi önlemlerinalınması gerektiği konusunda hususları görüyoruz” diye konuştu.