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Operasyonel kuruluş Moody's'den bir 'Türkiye' açıklaması daha!

Moody's, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmede bulundu. Moody's, yüksek döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.

11 Eylül 2018 Salı 01:10
Operasyonel kuruluş Moody's'den bir 'Türkiye' açıklaması daha!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmede bulundu.

Moody's, yüksek Döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.

Moody's, "Kayda değer dövizle borçlanma ve kaldıraç artışı Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırıyor." dedi.

Bugün yayınlandığı analizde Arjantin ve Türkiye'yi şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımlayan Moody's, Arjantin veya Türkiye'den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen Çin'in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody's, Çin'de şirket borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 150'yi aştığına dikkat çekti.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 01:10
  1. Moody's

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