  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Moody's: Kovid-19 tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracak

Moody's, koronavirüs salgınının tedarik zinciri değişikliklerinin hızlandıracağını ve bölgesel odaklı hale geleceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 08:45:00 -
Moody's: Kovid-19 tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracağını belirterek, tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale geleceğini bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ticaret ilişkilerindeki temel değişiklikleri özellikle Asya'da hızlandıracağı belirtildi.

Tedarik zincirlerinin gücü artırarak arz güvenliğini sağlamanın maliyet ve verimlilik konularını geride bırakan bir hedef haline geleceğine işaret edilen açıklamada, "Tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gelmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şirketlerin güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için hem çeşitlendirme hem de bölgeselleşme stratejilerini kullanacakları ifade edildi.

Çeşitlendirme stratejisinin tek bir tedarikçiye olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, bölgeselleşmeyle ise üretimin iç pazara yakın bir yere taşımasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tedarik zinciri değişikliklerinin kapsamının sektöre göre değişim göstereceğine işaret edilerek, en büyük değişimlerin ilaç sektörü gibi büyük stratejik öneme sahip alanlarda olacağı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var
Gündem

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Atina yönetimi provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan’ın Muğla açıklarında bulu..
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı