0553 313 94 23

Moody’s Çin’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada Çin’in “A1” seviyesindeki kredi notunun ve “durağan” kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
Moody’s Çin’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Çin’in “A1” seviyesindeki kredi notunun ve “durağan” kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çin’in finansal ve politika araçlarının, ekonominin tamamını etkileyebilecek riskleri içerebilecek ve kamu sektörünü desteklemeye yönelik kaynakları mobilize edebilecek seviyede olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, “Çin’in geniş mali, döviz rezervleri ve hükümetin ekonominin bazı kısımları ve finansal sistem üzerindeki kontrolü, finansal istikrar risklerine yönelik önlemlere etkinlik kazandırıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
  1. ABD
  2. Çin
  3. İngiltere
  4. kredi derecelendirme
  5. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz madalya
    1. Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz..
    2. Şuhut Hayvan Borsası’nın hayvan..
    3. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    4. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    5. Merkez Bankası rezervleri
    6. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    7. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    8. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    9. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    10. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    11. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    12. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    13. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    14. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    15. TBMM Dışişleri Komisyonu
    16. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    17. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    18. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    19. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    20. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    21. Hatayspor’da Bobo sesleri
    22. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    23. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    24. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    25. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    26. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    27. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    28. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    29. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    30. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”