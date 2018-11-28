Montundan gaz aparatı çıktı! 340 bin TL ceza kesildi

Bir akaryakıt istasyonuna, çalışanın montuna gizlenmiş bir şekilde tespit edilen gaz aparatı yüzünden 340 bin TL ceza kesildi. İstasyon sahibi cezayı yargıya taşındı. Mahkeme ise geçtiğimiz günlerde verdiği karar ile cezanın yerinde olduğuna hükmetti.

LPG'li araçlar için hizmet verilen bölümünde evde kullanılan tüplerin dolumuna yeltenen akaryakıt istasyonlarını ağır cezalar bekliyor. Alt limiti 250 bin TL’den başlayan cezalar üst limitte 800 bin TL’yi aşıyor.

Bu cezalardan biri Gazinatep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna kesildi.

2012 yılında kesilen 340 bin TL’lik cezanın iptaline ilişkin açılan dava Anayasa Mahkemesi’ne taşındı ve karar geçtiğimiz günlerde verildi. Mahkeme cezaya ilişkin mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

Montundan gaz aparatı çıktı

Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşınan olay şöyle gelişti;

Akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan aracın içinde büyük boy mutfak tüpü gören jandarma ekibi, bunun üzerine montundaki şişiklik nedeniyle şüphelendiği istasyon çalışanı M.S.K.'ya yönelik üst araması yaptı. Yapılan aramada M.S.K.’nın montuna gizlenmiş 30 cm uzunluğunda aparat ele geçirildi.

Tutanak imzalatıldı

Aparatın pompadan tüpe gaz basımında kullanılan cihaz olduğunu tespit eden jandarma ekibi araçtaki tüp ve aparata yönelik tutanak hazırlayarak bahsi geçen çalışan ve ilgili araç sahibine imzalattı.

340 bin TL ceza

Denetimi yapan ekip aparatın görüntüsü ve olaya ilişkin tutanağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile de paylaştı. EPDK yapılan inceleme sonrasında söz konusu istasyona 5307 sayılı kanuna aykırılıktan yaklaşık 340 bin TL para cezası uyguladı.

Cezayı mahkemeye taşıdı

EPDK tarafından kesilen cezaya itiraz eden işletme sahibi, istasyonundaki LPG alanında tüp doldurduğuna dair herhangi bir tespit yapılamadığını ve konu hakkında düzenlenen tutanağın ise yeterli bilgiler içermediğini belirterek konuyu mahkemeye taşıdı.

İptalini istedi

Ankara 8.İdare Mahkemesi’ne açılan iptal davasında istasyon sahibi, iş yerinde LPG dolumuna yarayan aparat bulundurulmasının söz konusu olmadığını belirtirken, çalışanın üzerinde bulunan aletin gerçekten tüp dolumuna yaradığına yönelik bir inceleme yapılmadığını, denetimi yapan kolluk görevlilerinin bu konuda ehil kişiler olmadığını, bunun yanında ön araştırma ve soruşturma yapılmaksızın idari para cezası verilemeyeceğini de ifade ederek davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek cezanın iptalini talep etti.

Hukuka aykırı değil

Olayda adı geçen otogaz istasyonunda idarece yapılan denetim sonucunda LPG dolumuna yarayan tüp dolum aparatı tespit edildiğine vurgu yapan mahkeme ise davanın reddine karar verdi.

Mahkemeye göre başvurucunun bu eylemi 5307 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ikinci fıknısının (4) numaralı bendine aykırılık teşkil ederken açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Başvurucunun ön araştırma ve soruşturma yapılmaması şikayeti yönünden ise olayda idari para cezası verilmesi için böyle bir soruşturma yapılmasının zorunlu olmadığını, olayın bir soruşturmaya gerek duyulmayacak biçimde açık olduğunu belirtmiştir. Mahkeme bu sebeplerle başvurucunun 5307 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varmıştır.''

İstasyon sahibinin temyiz ettiği karar Danıştay 13. Dairesinin kararı ile bozma sebeplerinden birinin bulunmadığı gerekçesine dayanılarak onandı. Başvurucunun karar düzeltme istemi talebi de aynı aynı dairenin 19/1/2017 tarihli kararıyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi: Mülkiyet hakkı ihlali yok

Bunun üzerine kesilen cezaya yönelik mülkiyet hakkının ihlali iddiasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan istasyon sahibi buradan da umduğunu bulamadı.

Adalet Bakanlığı'nın da ''Anayasa Mahkemesinin norm denetimi kapsamında verdiği karara atıf yapılarak para cezaları alanında devletin takdir yetkisine işaret edilmiş ve başvurucuya yüklenen özel ve orantısız aşırı bir yükten söz edilemeyeceği bildirilmiştir.'' görüşüne yer verildiği davada AYM başvuruyu inceleyerek kararını açıkladı.

Mahkeme, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmederek yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına ve kararın bir örneğinin de bakanlığa gönderilmesini istedi.

Kararda başvurucunun eyleminin 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Kanun'un 7. maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendine aykırı olduğu belirtilmiştir. EPDK sonuç olarak aynı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca cezanın verildiği belirtildi.

(Yeni Şafak)