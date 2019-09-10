0553 313 94 23

Montreal’de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı

Kanada’nın Quebec Eyalet Hükümeti’nin çıkardığı, kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışanların dini sembol kullanmalarını yasaklayan kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan iki Müslüman kadın oldu

10 Eylül 2019 Salı 05:34
Montreal’de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı

TORONTO (AA) – Kanada’nın Quebec eyaletinde geçen haziran ayında çıkarılan ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışanların dini sembol kullanmalarını yasaklayan kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan ve başörtüleri nedeniyle işsiz kalan iki Müslüman kadın oldu.

Montreal Öğretmenler İttifakı Başkanı Catherine Beauvais-St-Pierre basına yaptığı açıklamada, adını vermediği başı kapalı iki Müslüman öğretmene, bağlı oldukları "Okul Kurulları" tarafından "ya başınızı açın ya da işe gelmeyin" dayatmasında bulunulduğunu bildirdi. Catherine Beauvais-St-Pierre, iki kadının da başlarını açmayı reddettikleri için, işsiz kaldıklarını ve bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlik yapamayacaklarını kaydetti.

Quebec genelinde öğretmen açığı olduğuna işaret eden Başkan Catherine Beauvais-St-Pierre, kanundan etkilenen öğretmenlerin, söz konusu dayatmanın uygulanmadığı özel okullara geçebileceklerini hatırlattı.

- "Kanun kanundur"

Gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Quebec Eyaleti Eğitim Bakanı Jean-François Roberge, “Bu bir sürpriz değil” dedi. Bakan Roberge, “Kanun kanundur ve bunu uygulayacağız. Her okul kurulunun kanunu uygulama yükümlülüğü var. Kanuna uymayanlar cezalandırılabilir. Cezaya maruz kalmak istemeyenler için ise başını açıp işini yapma seçeneği var.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada tarihinin en tartışmalı tasarısı olarak nitelendirilen "Bill-21" sayılı dini sembollerin kullanımını yasaklayan kanun, Quebec Eyalet Meclisinde geçen haziran ayında 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edilmişti.

Quebec eyaletinde iktidarda bulunan sağ eğilimli Avenir Quebec Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanan kanunla öğretmenler, hakimler, polis memurları, cezaevi gardiyanları, adli çalışanlar ve diğer bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca Müslümansa başörtüsü veya peçe, Yahudi ise kipa, Hıristiyan ise boynunda haç ve diğer dinlere mensuplarsa dinlerine ait sembolleri kullanmaları yasaklanmıştı. Kanun, peçe takan Müslüman kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmünü getirmişti.

- Kanunun iptali için açılan dava sürüyor

Söz konusu tasarıya başından beri tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. NCCM İcra Direktörü Mustafa Faruk, Kanada Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Noa Mendelsohn Aviv ile birlikte kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne dava açtıklarını duyurmuştu.

Kanunun iptali talebiyle açılan davada, mahkeme süreci halen devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 05:34
  1. Kanada
  2. Kanada'da başörtüsü yasağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin seçim önerileri kabul edildi
    1. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin..
    2. Montreal’de iki Müslüman öğretmen..
    3. ABD'de alabora olan yük gemisindeki..
    4. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    5. İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken..
    6. Tacikistan’da Rogun HES'in ikinci..
    7. Karacasu Kaymakamı oğlunu evlendirdi
    8. İYİ Parti İlçe Başkanı Meclis üyesini..
    9. İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz...
    10. Eşine kızdı, kendini bıçakladı
    11. Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet..
    12. Samsun’da aile katliamını polis önledi
    13. CHP'den Diyarbakır'daki annelerin..
    14. Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda..
    15. MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak?..
    16. B12 eksikliği anemisi neden olur?
    17. Rusya Federasyonu’ndaki yerel seçim
    18. Türk kahvesi Amerika turunda
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Klasik aşure tarifi | Geleneksel aşure..
    21. Stres kırığı nedir? Stres kırığı..
    22. Serik Belediye Başkanının evine..
    23. 'Simit atma töreni' adı altındaki..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019
    25. İngiliz arlamentosunda hareketli..
    26. İŞKUR güvenlik görevlisi başvurusu..
    27. Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine..
    28. CNN'in haberi ABD'yi karıştırdı: Rus..
    29. Libya'daki Uluslararası Mitiga..
    30. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İBB Meclis üyesi, İmamoğlu'nun ayarını bozdu! "Suç duyurusu" tehdidi...
    İBB Meclis üyesi, İmamoğlu'nun ayarını bozdu! "Suç duyurusu" tehdidi...
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu