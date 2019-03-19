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Monocle Erzurum’u yazdı

Monocle dergisi son sayısında Erzurum’a geniş yer verdi.

19 Mart 2019 Salı 10:13
Monocle Erzurum’u yazdı

Monocle dergisi son sayısında Erzurum’a geniş yer verdi.


İngiltere merkezli Uluslararası yayın yapan Dünyanın sayılı kış turizm dergilerinden olan Monocle Dergisi Erzurum’un tarihi ve turistik yerleri, Palandöken Dağı, kış sporları ve kar kalitesi ile ilgili bilgiler içeren konuları ele aldı.


Dergi 2 sayfa yer ayırdığı Erzurum için; Erzurum’u ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler için bulunmaz bir il olduğunu belirtti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ’la yapılan röportajında yayınlayan Monocle dergisi İl Müdürü Cemal Almaz ve Erzurum halkının Erzurum’da olimpiyat yapılması için istekli ve hevesli olduklarını belirtti.


Almaz, Erzurum’da uzun geçen kış aylarında kar kalitesi yüksek olan başta kayak yapmaya ve kış sporlarına açık olan Palandöken Dağı ve spor tesisler, pistleri ile her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.


Palandöken kış turizm merkezinin Kış Olimpiyatlarına aday olacak kapasiteye sahip bir olduğunu belirten Uluslararası yayın yapan Monocle Dergisi Erzurum halkının sivil toplam örgütlerinin ve resmi kurumların buna hazır olduklarını yazdı.Ayrıca Uluslararası havalimanı olduğunu, dünyanın şehre en yakın kış turizm merkezi olduğunu trafik sorunun bulunmadığını güvenli bir şehir olduğunu da gündeme getirdi.Şehirde kültür ve turizmine ait birçok lokasyon bulunduğunu, Üniversiad, Eyof ve birçok uluslarası yarışma ve etkinliğin daha önce bu şehirde yapıldığını, artık Erzurum’un Kış Olimpiyatlarını yapmaya hazır olduğunu da vurgulandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:13
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