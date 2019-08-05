Monitörden, satıra kadar her şey var, kayıp eşyalar sahibini bekliyor

Elazığ’da mesire alanlarında unutulan ve güvenlik görevlileri tarafından bulunan monitörden, satıra, cep telefonundan, cüzdana kadar bir çok eşya sahibini bekliyor.

Elazığ’da özellikle yazınvatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Cip, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve Kültür Park’ta unutulan veya kaybedilen eşyalar, güvenlik noktalarında koruma altına alınıyor. Unutulan ve kayıp edilen eşyalar arasında ise başta cep telefonu, cüzdan, kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, çanta, cep telefonu, araç ve ev anahtarı, gözlük, takı gibi eşyalaryoğunlukta bulunuyor. Ancak unutulan eş yalar arasında monitör ve satır gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekiyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için yaşam alanlarının güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları istendi. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyaların başvuruda bulunan sahiplerine tutanak eşliğinde teslim edileceğini aktardı.