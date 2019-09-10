Mondi, logosunu yeniledi

Mobilya sektörü ve Boydak Holding’in önde gelen markalarından biri olan Mondi, yenilenen logosu ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. ‘Yenile Hayatı’ sloganı ile yeni logonun tanıtımı ve gelecek dönem hedefleri, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve MondiHome Genel Müdürü Bilal Uyanık’ın katılımı ile bugün gerçekleştirilecek toplantı ile kamuoyuyla paylaşılacak.