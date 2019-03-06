Momo nedir nasıl ortaya çıktı? Momo canavarı neden tehlikeli?

Mavi balınadan sonra şimdi de Momo canavarı peydah oldu. Mavi Balina, Mariam, Minecraft derken şimdi de Momo canavarı ortaya çıktı. WhatsApp üzerinden yayılmaya başlayan masum gibi görünen Momo oyununun altında ne tehlikelerin yattığını uzmanlar hem uyarıyor hem de bu Momo oyunundan uzak durulması konusunda açıklamalarda bulunuyor. Peki Momo nedir? Nasıl ortaya çıktı? Tehlikeleri nelerdir?

Sosyal medya üzerinden tehdit oluşturabilen birçok oyun türüyor. Mavi Balina, Mariam gibi oyunlara son olarak bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılarını intihara sürükleyen Momo oyunu birçok ülkenin radarına girdi ve polisler uyarıda bulundu. Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit’te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde: “İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika’da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya’da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Momo canavarı Instagram’da yayıldı

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan “Momo” etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram’da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram’da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini oluşturduğu görüşünde.

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal’e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

- Kişisel bilgileriniz çalınabilir

- Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

- Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

- Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

- Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor,

Momo oyunu hali hazırda 2017’den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya’da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft’ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.