MoMA, 400 milyon dolarlık tadilat nedeniyle 4 ay kapalı kalacak New York'un prestijli çağdaş sanat müzelerinden MoMA, 400 milyon doları bulacak tadilat ve koleksiyonunun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle 15 Haziran-21 Ekim tarihlerinde kapılarını sanatseverlere kapatacak

NEW YORK (AA) - New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak. MoMA'dan yapılan açıklamaya göre, New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak. Müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak çalışmaların 400 milyon doları bulması bekleniyor. MoMA, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.



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