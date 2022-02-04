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Korona Virüs Molnupiravir koronaya karşı ne kadar etkili?
Korona Virüs

Molnupiravir koronaya karşı ne kadar etkili?

Molnupiravir koronayı tedavi ediyor mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların tedavisinde molnupiravir kullanılmasına karar verdi. Vatandaşlar ise molnupiravir ilacının etkilerini merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 17:28:00 -
Molnupiravir koronaya karşı ne kadar etkili?

Molnupiravir günde kaç tane kullanılacak? Koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan molnupiravir ilacının etkisi merak konusu.

Molnupiravir koronaya karşı ne kadar etkili?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Önümüzdeki hafta 65 yaşın üzerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta grubu ile ağırlaşma ve hastaneye yatış potansiyeli yüksek olan şeker, tansiyon ve diyabet gibi yan hastalığı bulunanlara bu antiviral ilaç verilecek. İlacın amacı virüsü baskılamak, akciğer tutulumunu ve yaygınlaşmasını engellemek. İlaç, virüsü baskılamasıyla vücutta yaygın hastalık tablosunun oluşmasını engelleyecek. İlacın 65 yaş üstü ve yan hastalığı olan kişilerin hastane ve yoğun bakıma yatışını azaltacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Şener, ilacın 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılacağını aktararak, salgının başlarında aktif olarak kullanılan Favipiravir'e göre çok daha az doz alınmasının da olası tedirginlikleri azaltacağına inandığını dile getirdi.

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