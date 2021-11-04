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Korona Virüs Molnupiravir korona ilacı nedir? Korona ilacı Molnupiravir ne kadar etkili?
Korona Virüs

Molnupiravir korona ilacı nedir? Korona ilacı Molnupiravir ne kadar etkili?

Gelen son dakika gelişmesine göre, Merck tarafından geliştirilen Molnupiravir koronavirüs ilacına onay çıktı. Koronavirüs ilacına ilk onay veren ülke İngiltere oldu. Korona ilacı Molnupiravir nedir? Molnupiravir etkileri neler? Molnupiravir yan etkisi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:36:00 -
Molnupiravir korona ilacı nedir? Korona ilacı Molnupiravir ne kadar etkili?

İngiltere koronavirüse karşı geliştirilen ilk hap olan Merck'in Molnupiravir  koronavirüs antiviraline şartlı onay verdi. İngiltere bu adımı ile söz konusu ilacı onaylayan ilk ülke oldu. Merrck’in aşılardan sorumlu bölümün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Molnupiravir korona ilacı nedir etkileri nedir?

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunşa mücadele ediyor. Molnupiravir hap, en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor. Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.  Molnupiravir hapın yan etkisinin olup olmadığı açıklanmadı. 

Dünya genelinde 248 milyon korona vakası bulunurken, koronadan vefat edenlerin sayısı ise 5 milyonu geçti. ABD’de korona vaka sayısı 46 milyon 200 olurken, Hindistan’da vaka sayısı 34 biblon 300, Brezilya’da 21 milyon 800.

 

 

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